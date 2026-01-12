مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع توقعات بمنخفض جوي جديد في غزة.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ المنخفضات الجوية المتتالية التي تضرب قطاع غزة أدت إلى وفاة طفلين بسبب البرد الشديد، ليصل بذلك إجمالي حالات وفاة الأطفال خلال فصل الشتاء إلى 6 حالات.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأوضاع الإنسانية الحرجة تصاحبها أضرار كبيرة في مخيمات النازحين، حيث تتعرض الخيام لغمر بالمياه بسبب الأمطار المتساقطة.

وأشار جبر إلى أن العديد من الخيام غير صالحة لمواجهة تقلبات الطقس في غزة، موضحاً أنها مصنوعة من أقمشة رقيقة ونايلون لا توفر الدفء الكافي، وتتعرض للتهدم أو التطاير بفعل الرياح الشديدة، لافتًا، إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ما يضع آلاف الخيام تحت خطر الانهيار أو التطاير.

وحذر بشير جبر من غزارة مياه الأمطار المتوقعة التي قد تتسبب بسيول جارفة داخل المخيمات، مؤكداً أن ذلك يزيد من خطورة الوضع الإنساني ويهدد حياة النازحين بشكل مباشر، مواصلا، أن السلطات أطلقت تحذيرات للصيادين الفلسطينيين بشأن ارتفاع أمواج البحر إلى 5 أمتار، ما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم أثناء الصيد.