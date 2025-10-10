السيطرة على حريق داخل مطعم شهير في الأقصر



شهدت مدينة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نشوب حريق هائل داخل أحد المطاعم الشهيرة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والعاملين بالمكان.

وعلى الفور انتقلت الاحهزة الامنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمحال والمباني المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتشير المعاينات الأولية إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسا كهربائيا، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة وبيان حجم الخسائر المادية.

يأتي ذلك وسط إشادة من المواطنين بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وجهودها في احتواء الحريق ومنع تفاقم الموقف.

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات

