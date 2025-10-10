انطلاق سباق إنهاء شلل الأطفال بالأقصر

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة فعاليات ماراثون "سباق لإنهاء شلل الأطفال – الأقصر 2025"، والذي نظمه نادي روتاري بالتعاون مع مبادرة ظواهر، ضمن حملة توعوية تهدف إلى دعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال الرياضة.

بدأت فعاليات الماراثون من ميدان مرحبا أمام معبد الأقصر، مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية بالمدينة، حتى نقطة النهاية عند معبد الكرنك، بمسافة وصلت إلى نحو 3 كيلومترات، بمشاركة واسعة من الشباب والاطفال ومحبي الرياضة.

وشهدت ساحة الانطلاق حضورًا مبكرًا للمشاركين منذ السادسة صباحًا لتسجيل أسمائهم، قبل بدء السباق رسميًا في السابعة، وسط أجواء من التعاون والتنظيم الدقيق الذي ساهم في خروج الفعالية بصورة مشرفة.

وأكد القائمون على الفعالية أن الهدف من الماراثون هو توجيه رسالة إنسانية تدعو للتكاتف من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال، مع نشر ثقافة الوعي الصحي والتشجيع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.