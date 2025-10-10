مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر

تحولت مشادة كلامية بين عدد من الأهالي بقرية المريس التابعة لمركز أرمنت غرب الأقصر، إلى اشتباك مسلح انتهى بمقتل شاب يُدعى “محمد ع ” يبلغ من العمر 32 عامًا، وإصابة شخصين آخرين أحدهما مسن والآخر شاب في مقتبل العمر.

كانت البداية حين نشب خلاف بسيط بين جارين داخل القرية، إلا أنه سرعان ما تطور لتبادل إطلاق الأعيرة النارية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي الذين سارعوا بإبلاغ أجهزة الأمن.

على الفور، انتقلت قوات مباحث مركز أرمنت إلى مكان الواقعة، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط المنطقة لمنع تفاقم الأحداث، كما شرعت في ضبط المتورطين وجمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما نُقلت جثة الشاب القتيل إلى مشرحة المستشفى لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، والتي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة لكشف أسبابها وتحديد المسؤولين عنها.