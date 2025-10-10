قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تحولت مشادة كلامية بين عدد من الأهالي بقرية المريس التابعة لمركز أرمنت غرب الأقصر، إلى اشتباك مسلح انتهى بمقتل شاب يُدعى “محمد ع ” يبلغ من العمر 32 عامًا، وإصابة شخصين آخرين أحدهما مسن والآخر شاب في مقتبل العمر.

كانت البداية حين نشب خلاف بسيط بين جارين داخل القرية، إلا أنه سرعان ما تطور لتبادل إطلاق الأعيرة النارية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي الذين سارعوا بإبلاغ أجهزة الأمن.

على الفور، انتقلت قوات مباحث مركز أرمنت إلى مكان الواقعة، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط المنطقة لمنع تفاقم الأحداث، كما شرعت في ضبط المتورطين وجمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما نُقلت جثة الشاب القتيل إلى مشرحة المستشفى لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، والتي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة لكشف أسبابها وتحديد المسؤولين عنها.

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده الصاوى

الحكم على 4 متهمين بخلية الحدائق.. الثلاثاء

105 مرشحا جديدا للنظام الفردي بانتخابات مجلس النواب في ثالث أيام فتح باب الترشح

105 مرشحين جدد للنظام الفردي بانتخابات مجلس النواب في ثالث أيام فتح باب تلقي الأوراق

1838 مرشحًا على النظام الفردي ولاقوائم حتى الآن بانتخابات مجلس النواب

1838 مرشحًا على النظام الفردي.. ولا قوائم حتى الآن بانتخابات مجلس النواب

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد