سائحة ترتدي فستان زفاف داخل معبد الكرنك بالأقصر .. والباعة يزفونها

في مشهد طريف ومبهج داخل معبد الكرنك بالأقصر، خطفت سائحة أجنبية الأنظار بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض وسط أجواء احتفالية مميزة صنعها الباعة على الطريقة الصعيدية.

الواقعة التي وثقها أحد المرشدين السيائحيين بعدسته، أظهرت السائحة تسير بخطوات هادئة داخل المعبد التاريخي، ترافقها صديقتها التي تساعدها في حمل ذيل الفستان، قبل أن تتفاجأ بزغاريد وأغانٍ شعبية انطلقت من الباعة المحيطين بها.

وتحولت الأجواء داخل المعبد إلى ما يشبه "الفرح الصعيدي"، بعدما ردد الباعة أغنية "الورد كانشح" الشهيرة في الأعراس الجنوبية، فيما بادر أحدهم بتهنئتها قائلاً بلهجته الصعيدية: «مبروك يا خيتي لولوي»، وسط تصفيق وضحكات الجميع.

وانتهت “الزفة” المبهجة بلحظة ظهور العريس الأجنبي، الذي أتى إليها حاملاً شمسية، ليكتمل المشهد بمزيج من الدهشة والفرح.

المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حصد تفاعلا كبيرا وإشادة من رواد السوشيال ميديا الذين وصفوا الموقف بأنه "لقطة تعكس روح الدعابة والكرم الصعيدي الأصيل".