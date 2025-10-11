قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها
استعدادات منتخب مصر الثاني لودية البحرين.. ماذا يفعل حلمي طولان؟
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 11-10-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية
ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر عند استيقاظه للعمل قبل الشروق بدقائق؟
باريس تعيش أزمة سياسية.. روسيا تعلق على إعادة تعيين ليكورنو رئيسا لوزراء فرنسا
شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة
دعاء الصباح للبركة.. أفضل كلمات عن النبي تقولها مع بداية اليوم
صندوق التعليم: برنامج مجاني لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي في 3 أشهر
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

محمود نوفل

رصدت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا.

وفي الساعات الأولي من اليوم ؛ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر يضرب" ممر دريك" الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية محذرا  من خطر وقوع تسونامي.

و سُجّلت الهزة الأرضية  في تمام الساعة 8:29 مساءً بتوقيت المنطقة، وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر (ما يعادل 6.2 أميال).

وأضافت التقارير أن موجات الصدمة الناتجة عن الزلزال وصلت إلى مناطق في تشيلي، وسط مخاوف من احتمال حدوث توابع زلزالية في الساعات المقبلة

