زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

رصدت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا.

وفي الساعات الأولي من اليوم ؛ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر يضرب" ممر دريك" الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية محذرا من خطر وقوع تسونامي.

و سُجّلت الهزة الأرضية في تمام الساعة 8:29 مساءً بتوقيت المنطقة، وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر (ما يعادل 6.2 أميال).

وأضافت التقارير أن موجات الصدمة الناتجة عن الزلزال وصلت إلى مناطق في تشيلي، وسط مخاوف من احتمال حدوث توابع زلزالية في الساعات المقبلة