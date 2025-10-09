زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض في بيانٍ فجر اليوم الخميس أن زلزالًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضرب الأراضي التركية في الساعات الأولى من الصباح، موضحًا أن مركز الهزة وقع على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار المركز إلى أنه كان قد قدّر شدة الزلزال في البداية عند 5.3 درجات، قبل أن يعدّل الرقم لاحقًا بعد مراجعة البيانات الزلزالية الواردة من المحطات الإقليمية.

كما أكد البيان أنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية حتى لحظة صدوره، وأن السلطات التركية تتابع الوضع ميدانيًا تحسبًا لهزات ارتدادية محتملة.

ويأتي هذا الزلزال بعد نحو أسبوع من هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات ضربت عدة مناطق في تركيا يوم الخميس الماضي، وشعر بها سكان إسطنبول وعدد من المدن الساحلية.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن شهود عيان، فقد اهتزت بعض المباني في مدينة إسطنبول بشكل ملحوظ، مما أثار حالة من القلق بين السكان الذين هرع بعضهم إلى الشوارع خوفًا من تكرار الهزات.

وتخضع تركيا منذ سنوات لرقابة زلزالية دقيقة نظرًا لوقوعها على فالق أناضولي نشط يُعد من أكثر الفوالق حركة في العالم، وهو ما يجعلها عرضة لهزات متكررة متفاوتة الشدة، رغم الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية المقاومة للزلازل وتحسين جاهزية فرق الطوارئ والاستجابة المدنية.