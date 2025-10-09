قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير
أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب
زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
أخبار العالم

زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا

زلزال
زلزال
قسم اخبار العالم

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض في بيانٍ فجر اليوم الخميس أن زلزالًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضرب الأراضي التركية في الساعات الأولى من الصباح، موضحًا أن مركز الهزة وقع على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار المركز إلى أنه كان قد قدّر شدة الزلزال في البداية عند 5.3 درجات، قبل أن يعدّل الرقم لاحقًا بعد مراجعة البيانات الزلزالية الواردة من المحطات الإقليمية.

 كما أكد البيان أنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية حتى لحظة صدوره، وأن السلطات التركية تتابع الوضع ميدانيًا تحسبًا لهزات ارتدادية محتملة.

ويأتي هذا الزلزال بعد نحو أسبوع من هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات ضربت عدة مناطق في تركيا يوم الخميس الماضي، وشعر بها سكان إسطنبول وعدد من المدن الساحلية.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن شهود عيان، فقد اهتزت بعض المباني في مدينة إسطنبول بشكل ملحوظ، مما أثار حالة من القلق بين السكان الذين هرع بعضهم إلى الشوارع خوفًا من تكرار الهزات.

وتخضع تركيا منذ سنوات لرقابة زلزالية دقيقة نظرًا لوقوعها على فالق أناضولي نشط يُعد من أكثر الفوالق حركة في العالم، وهو ما يجعلها عرضة لهزات متكررة متفاوتة الشدة، رغم الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية المقاومة للزلازل وتحسين جاهزية فرق الطوارئ والاستجابة المدنية.

المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض الزلزال هزة أرضية إسطنبول

