مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

ناصر السيد

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد قمة عربية أوروبية بمشاركة 12 دولة في شرم الشيخ، بعدما يلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الدعوات وجهت لقادة بريطانيا وقطر والأردن وألمانيا ودول أخرى لحضور المؤتمر الذي يُنظّمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضحت أكسيوس أنه في الوقت الحالي، من غير المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لخطة ترامب للسلام. 

ويخطط الرئيس ترامب لعقد قمة مع قادة عرب وأوروبيين بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الخطة لـ"أكسيوس".

وفقًا للمصادر، من المتوقع أن يحضر القمة، إلى جانب الرئيس السيسي وترامب، رؤساء أو وزراء خارجية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وسيشارك فيها قادة من إندونيسيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن القمة ستُعقد في شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع حاليًا مشاركة رئيس الوزراء نتنياهو في القمة.

