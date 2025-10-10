قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري

أكد وزير العدل الفلسطيني، المستشار شرحبيل الزعيم، أن الجهود المصرية بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت الحاسمة في وقف الحرب على غزة بعد اتفاق شرم الشيخ، مشيدًا بالدور التاريخي والإنساني لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، وللرئيس السيسي الذي وحد الأمة بأكملها، وصحح البوصلة في المنطقة بأكملها.


وقال المستشار شرحبيل الزعيم في تصريحات خاصة لـراديو النيل: "أتوجه بخالص الشكر للسيد للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم على ما بذلوه من جهود مضنية لوقف الحرب في غزة، خلال عامين من الإبادة الجماعية ومحاولة التهجير القسري التي منعها الرئيس السيسي".
وأضاف أن مصر كانت، وما زالت، الدولة الأكثر تضحية من أجل القضية الفلسطينية، موضحًا أن "كل مدينة وقرية مصرية قدمت شهيدًا على تراب فلسطين منذ العهد الملكي وقبل ثورة 23 يوليو المجيدة".


وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد نكبة 1948 ونكسة 1967 يعكس التزام القاهرة الدائم بالقضية الفلسطينية، مشيدًا في الوقت نفسه بجهودها المستمرة لدعم السلطة الفلسطينية وتحقيق المصالحة الداخلية.


وأوضح أن الحرب الأخيرة خلفت أكثر من 75 ألف شهيد فلسطيني، وعشرات الآلاف من المفقودين، وأكثر من 150 ألف جريح، إلى جانب تدمير 90% من مباني ومدارس وجامعات قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المصرية أسهمت في بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه رغم الدمار الهائل.


وشدد على أن العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني علاقة تاريخية تحكمها المحبة والأخوة والقرابة والمصاهرة والجوار، مضيفًا أن هناك "محاولات مستمرة لتشويه تلك العلاقة من قوى خفية تستهدف مصر لأنها قلب الأمة العربية النابض".


واختتم وزير العدل الفلسطيني، تصريحاته بالتأكيد على أن الجيش المصري هو جيش الأمة العربية، معتبرًا أن ذلك "يسبب قلقًا لأعداء الأمة"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يوحد مصر، بل وحد الأمة العربية وصحح البوصلة في المنطقة بأكملها".

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ايناس الدغيدي

ايناس الدغيدي تفاجئ الجمهور وتحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها بصورة لكريم فهمي وتعلق مين بطل المسلسل

مركز ابو ظبى للغة العربية

مركز أبو ظبي للغة العربية يسلط الضوء على برنامج مضاد لمهارات إدارة الحوار

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

