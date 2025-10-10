قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يزور مصر لتوقيع اتفاق غزة الاثنين المقبل

ترامب
ترامب
ناصر السيد

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة مصر الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق غزة، قادمة من إسرائيل بعدما يلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيزور مصر للتوقيع على اتفاق غزة، حيث سيبدأ رحلته إلى الشرق الأوسط مساء الأحد متجهًا إلى إسرائيل، فى زيارة

ترامب أمام الامم المتحدة

رسمية من المتوقع أن تشهد لقاءات مع عدد من المسئولين الإسرائيليين، إضافة إلى مشاركته في جلسة خاصة للكنيست.

وأكد مسئول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه سيتوجه إلى الكنيست لإلقاء كلمة وسيلتقي بالرهائن المحررين.

وأضاف المسئول أن مكالمة هاتفية جرت بين الفريقين الإسرائيلي والأمريكي يوم الجمعة، حيث قال فريق ترامب إنها ستكون زيارة "دخول وخروج".

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، سيهبط ترامب في مطار بن جوريون الساعة 9:20 صباحًا وسيتم استقباله هناك في حفل رسمي. 

وسيتوجه ترامب مباشرة إلى الكنيست في القدس المحتلة لإلقاء خطاب، وبعد خطابه، سيعود ترامب إلى المطار للمغادرة ولن يبيت في إسرائيل.

وأكد المسئول أن ترامب لن يتوقف في ساحة الرهائن في تل أبيب، رغم  دعوة منتدى الرهائن وعائلات المفقودين لإلقاء كلمة هناك، لأسباب أمنية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أنه كان من المفترض أن يصل ترامب يوم الأحد، لكن الرحلة أُجّلت ليوم واحد بسبب الصعوبات اللوجستية لتنظيمها في هذا الوقت القصير.

