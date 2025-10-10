البيت الأبيض: ترامب يزور مصر لتوقيع اتفاق غزة الاثنين المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة مصر الاثنين المقبل لتوقيع اتفاق غزة، قادمة من إسرائيل بعدما يلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيزور مصر للتوقيع على اتفاق غزة، حيث سيبدأ رحلته إلى الشرق الأوسط مساء الأحد متجهًا إلى إسرائيل، فى زيارة

رسمية من المتوقع أن تشهد لقاءات مع عدد من المسئولين الإسرائيليين، إضافة إلى مشاركته في جلسة خاصة للكنيست.

وأكد مسئول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه سيتوجه إلى الكنيست لإلقاء كلمة وسيلتقي بالرهائن المحررين.

وأضاف المسئول أن مكالمة هاتفية جرت بين الفريقين الإسرائيلي والأمريكي يوم الجمعة، حيث قال فريق ترامب إنها ستكون زيارة "دخول وخروج".

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، سيهبط ترامب في مطار بن جوريون الساعة 9:20 صباحًا وسيتم استقباله هناك في حفل رسمي.

وسيتوجه ترامب مباشرة إلى الكنيست في القدس المحتلة لإلقاء خطاب، وبعد خطابه، سيعود ترامب إلى المطار للمغادرة ولن يبيت في إسرائيل.

وأكد المسئول أن ترامب لن يتوقف في ساحة الرهائن في تل أبيب، رغم دعوة منتدى الرهائن وعائلات المفقودين لإلقاء كلمة هناك، لأسباب أمنية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أنه كان من المفترض أن يصل ترامب يوم الأحد، لكن الرحلة أُجّلت ليوم واحد بسبب الصعوبات اللوجستية لتنظيمها في هذا الوقت القصير.