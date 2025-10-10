ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

صرحت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد على رسالة قلق بشأن الأطفال ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت ميلاني ترامب ذلك يوم الجمعة، قائلةً إنه بعد "قناة اتصال مفتوحة" مع بوتين، تم لمّ شمل الأطفال الأوكرانيين النازحين جراء الحرب مع عائلاتهم، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وتم تسليم رسالة السيدة الأولى شخصيًا إلى بوتين خلال زيارته ألاسكا في أغسطس.

نشر الرئيس دونالد ترامب أجزاءً من الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي وفيها، تناشد السيدة الأولى بوتين حماية الأطفال، قائلةً إن ذلك "سيتجاوز خدمة روسيا وحدها" و"سيخدم الإنسانية نفسها".

وصرحت ميلانيا ترامب بأن ممثلها يعمل مباشرةً مع فريق بوتين على لمّ شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم في ظل استمرار النزاع.

وأضافت: "أبدت روسيا استعدادها للكشف عن معلومات موضوعية ومفصلة تعكس الوضع الراهن".

وأضافت السيدة الأولى أنها تلقت "تقريرًا مفصلاً" عن الأطفال الثمانية الذين تم لمّ شملهم، والحقائق التي أكدتها الحكومة الأمريكية والواردة في الوثائق.

وأوضحت: "هذه مبادرة مهمة بالنسبة لي إنها مبنية على هدف مشترك وأثر مستدام"، مضيفةً أن الخطط "قيد التنفيذ" للمّ شمل المزيد من الأطفال في المستقبل القريب.

وقالت: "روح الطفل لا تعرف حدودًا ولا أعلامًا يجب أن نبني لأطفالنا مستقبلًا غنيًا بالإمكانات والأمن، مفعمًا بالإرادة الحرة، عالم تتحقق فيه الأحلام بدلًا من أن تتلاشى بفعل الحرب".