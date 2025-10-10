من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل

كشف الأمن اللبناني اليوم الجمعة عن تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني.

وأوضح الأمن اللبناني في بيان أنه ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابيّة من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها".

وأضاف : "نتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ إغتيالات سابقة طالت مسئولين حزبيين في الجماعة الإسلامية".

وتابع المكتب: " قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، أمنية وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عدد من المتورطين أبرزهم":

• اللبناني/البرازيلي م. ص.

• الفلسطيني إ. ع.

• اللبناني ع. ش.

• اللبناني أ. غ.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة".