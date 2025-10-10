أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية

دعا العاهل المغربي محمد الخامس، اليوم الجمعة البرلمان إلى مزيد من العمل بجدية والدفاع عن قضايا المواطنين.

وأكد العاهل المغربي في كلمة له مسئولية البرلمان والحكومة في متابعة قضايا المواطنين، موضحا أن مستوى التنمية المحلية يعكس مدى مصداقية تقدم المغرب.

وأشار الملك محمد الخامس إلى أنه يتعين تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم، وينتظر من الحكومة والبرلمان وتيرة أسرع من التنمية، ولابد من تغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

وقال إن السنة المقبلة حافلة بالتحديات وعلى البرلمان والحكومة الاستعداد لها، مؤكدا أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية والمناطق الأكثر هشاشة، وضرورة وجود تنمية متسارعة تخلق الثروة وفرص العمل.

وشهدت المغرب في الأيام الماضية تظاهرت في مناطق متعددة من المملكة لجيل زد رفعت شعارات محاربة الفساد وضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم.

وتطورت التظاهرات إلى الاعتداء على الأمن والممتلكات العامة والخاصة ما تسبب في مقتل 3 متظاهرين.