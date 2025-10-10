قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية

شهدت مقاطعة هيكمان بولاية تينيسي الأمريكية انفجار ضخم في مصنع ذخيرة ويبحث رجال الطوارئ عن ناجين بعد الانفجار المميت.

وأكدت السلطات الأمريكية مقتل العديد من الأشخاص بعد انفجار "ضخم" في شركة أكيوريت إنرجيتيك سيستمز بالقرب من باكسنورت قبيل الساعة الثامنة صباحًا.

صرح مسؤول في إدارة الطوارئ الأمريكية بمقاطعة همفري بأن 19 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين، وأن العديد من الآخرين نُقلوا إلى المستشفى.

تحذر خدمات الطوارئ في مقاطعة هيكمان الناس من الاقتراب من منطقة باكسنورت، ويقع المصنع على بُعد ساعة تقريبًا غرب ناشفيل على الطريق السريع 40.

تحدث كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، إلى وسائل الإعلام حوالي الساعة 11 صباحًا وقال إن "انفجارًا مدمرًا للغاية" وقع في الساعة 7:45 صباحًا يوم 10 أكتوبر.

وأضاف ديفيس أن الانفجار شمل مبنى بأكمله، وأن عدة أشخاص في عداد المفقودين، بينما توفي بعضهم.

وأكد أن موقع الحادث آمن ولا يزال من المحتمل وقوع انفجارات صغيرة حول موقع الحادث، ولكن ليس أكثر من ذلك.