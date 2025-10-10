تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

فوجئ سكان منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بظهور تمساح صغير يتجول في أحد الشوارع السكنية؛ ما دفعهم إلى الاستغاثة بالأجهزة الأمنية التي هرعت على الفور إلى المكان للتعامل مع الموقف.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا، يُفيد بورود بلاغ، من الأهالي بشأن ظهور تمساح في الشارع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع الموقف باحترافية، وتمت السيطرة على التمساح دون وقوع إصابات.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها، ويجري حاليًا تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية وصول التمساح إلى هذا الموقع.

وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.