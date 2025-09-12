تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

شهد شاطئ أبوتلات 2 غرب الإسكندرية، ظهور تمساح صغير طوله متر ونصف تقريبا، في واقعه غريبة تشهدها شواطئ العجمي و البحر المتوسط.

الواقعة أدت لحالة من الذعر بين رواد الشاطئ المتواجدين عليه بعد ظهور التمساح بالقرب من الشاطئ وبدا كأنه يحاول الخروج من المياه.

الأمر الذي دفع منقذي وغطاسي الشاطئ للنزول فورا و الإمساك به بعد عدة محاولات خاصة وأنه كاد أن يعض أحدهم لكنه تمكن من الإمساك به بحرفية ووضعه في "شوال" .

وكشف أحمد السفروت منقذ وغطاس بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، تفاصيل اصطياد تمساح نيلي ظهر في شاطئ ابوتلات.

وقال السفروت لقد تفاجأت أثناء وجودي علي برج المراقبه شاهدت حركه غريبه في الماء وحالة ذعر بين رواد الشاطئ، واعتقدت أنها سمكه كبيرة و نزلت من البرج.

وأضاف السفروت، عندما اقتربت من الماء اكتشفت أنه تمساح و شكله غربب، وحاولت أكثر من مرة اصطياده وكان يفلت مني إلى أن تمكنت من إمساكه من ذيله، و حاول مهاجمتي، ولكن تمكنا أنا وزميلي من وضعه في “شيكارة” والخروج به.