إمام عاشور بين الانتظار والإثارة.. هل يكون مفتاح منتخب مصر أمام نيجيريا؟

منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في مباراة ودية مساء اليوم، في اختبار أخير قبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.

يمثل اللقاء فرصة للفراعنة لإعادة ضبط التشكيل وتجهيز اللاعبين الأساسيين والبدلاء على حد سواء، وسط ترقب جماهيري لمعرفة مستوى الفريق قبل انطلاق البطولة القارية.

حالة الغموض حول مشاركة إمام عاشور

تسود حالة من الغموض حول مشاركة إمام عاشور في التشكيل الأساسي، بعد عودته من غياب طويل نتيجة وعكة صحية. 

ويبدو أن الجهاز الفني سيسمح له بالمشاركة تدريجيًا في الشوط الثاني لإعادة دمجه بسلاسة مع الفريق، في حين يكتمل الإعداد القوي بوصول محمد صلاح وعمر مرموش مع احتمالية الدفع بهما أيضًا في الشوط الثاني لمنحهما فرصة اكتساب الجاهزية بعد قلة مشاركتهما مع نادييهما مؤخرًا.

غياب تريزيجيه وتعويضاته

يغيب عن اللقاء محمود حسن تريزيجيه بسبب علاج الأسنان، لكنه سيكون جاهزًا للمواجهة الأولى للفراعنة أمام زيمبابوي يوم 22 ديسمبر. 

كما يتوقع أن يعود إبراهيم عادل بعد تعافيه من التواء في الكاحل، بينما يبحث الجهاز الفني عن أفضل الخيارات لتعويض غياب تريزيجيه، حيث ترجح الخبرة مشاركة مصطفى فتحي على حساب صلاح محسن.

منتخب نيجيريا... خصم قوي ونجوم بارزون

يدخل منتخب نيجيريا المباراة بقائمة تضم 28 لاعبًا بينهم 27 محترفًا، منهم 7 لاعبين في الدوري الإنجليزي، وتقدر القيمة السوقية للفريق بأكثر من 280 مليون يورو.

ويقود الفريق المالي إريك شيل منذ يناير الماضي، وحقق مع الفريق 8 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم في 14 مباراة، مسجلاً 30 هدفًا واستقبل 21، ويحتل المنتخب المركز الرابع أفريقيًا والـ38 عالميًا وفق تصنيف ديسمبر 2025. 

أبرز لاعبي نيجيريا هم: فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان، أليكس إيوبي، كالفين باسي، رفائيل أونييديكا، ويلفريد نديدي، وموسيس سيمون.

الخطة الفنية للفراعنة

ركز الجهاز الفني للمنتخب المصري على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، مع اعتماد الضغط المتوسط والتنويع في بناء الهجمات، ومنح الأجنحة حرية الحركة لاستغلال المساحات خلف دفاعات المنافس، خصوصًا أمام نيجيريا المعروفة بقوتها البدنية وسرعة التحول الهجومي.

ومن المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

 حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى فتحي – زيزو – مصطفى محمد.

فرصة لاختبار الفريق قبل البطولة

تمثل المباراة فرصة ذهبية للفراعنة لاختبار كل عناصر الفريق وتجهيز الجميع لمنافسات البطولة، وسط أجواء مشحونة بالحماس والترقب الجماهيري، حيث يسعى المنتخب لتأكيد جاهزيته وقدرته على المنافسة على اللقب القاري قبل أن تبدأ رحلة أمم إفريقيا في المغرب بأول مواجهة ضد زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

