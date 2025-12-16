قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
قطر تكتب التاريخ للرياضة العالمية.. أول دولة تستضيف نهائيين تابعين للفيفا في يومين متتاليين

مباراة فلامنجو و بيراميدز
مباراة فلامنجو و بيراميدز

تستعد قطر لدخول سجل التاريخ كأول دولة في العالم تستضيف نهائيين كبيرين تابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) خلال يومين متتاليين، حيث يُقام نهائي كأس القارات FIFA قطر 2025 قبل 24 ساعة فقط من نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025 في تجسيد واضح لقدرة الدولة على استضافة عدة بطولات رياضية كبرى في آنٍ واحد.

ويجمع نهائي كأس القارات FIFA قطر 2025 بين بطل أوروبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل كوبا ليبرتادوريس نادي فلامنجو البرازيلي غدا السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي، حيث سيُحسم لقب أفضل نادٍ في العالم لعام 2025.

أول مشاركة لـ باريس سان جيرمان

 ويشارك نادي باريس سان جيرمان للمرة الأولى في البطولة، بعد موسم أوروبي استثنائي تُوّج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي بنتيجة 5-0 على نادي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية. ويُشكّل هذا الإنجاز تتويجاً لموسم تاريخي قدّم خلاله الفريق الباريسي أداءً لافتاً وأسلوب لعب مميز. 

ووصل الفريق الفرنسي إلى قطر، بتشكيلة تضم نخبة من أبرز نجومه، يتقدمهم الفائز بالكرة الذهبية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والنجم المغربي أشرف حكيمي. ومن المتوقع أن يستقطب الفريق الفرنسي آلاف المشجعين من داخل قطر وخارجها، في فرصة مثالية لدعم النادي في سعيه للتتويج بلقب أفضل نادٍ في العالم لعام 2025. 

وكان نادي فلامنجو البرازيلي توج الأسبوع الماضي بلقبي ديربي الأمريكيتين FIFA قطر 2025 وكأس التحدي FIFA قطر 2025 عقب فوزه على نادي كروز آزول المكسيكي ونادي بيراميدز المصري على التوالي. 

ويسعى بطل أمريكا الجنوبية الآن إلى إحراز لقب بطل القارات، في ختام المباريات الثلاث النهائية لمنافسات الأندية، التي تُقام في قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

ويُقام نهائي بطولة الأندية على استاد أحمد بن علي، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، والذي سبق له استضافة مباراتي ديربي الأمريكيتين وكأس التحدي FIFA قطر 2025 .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

رفع اشغالات

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

رفع قمامة

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

