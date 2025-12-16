قطر تكتب التاريخ للرياضة العالمية.. أول دولة تستضيف نهائيين تابعين للفيفا في يومين متتاليين

تستعد قطر لدخول سجل التاريخ كأول دولة في العالم تستضيف نهائيين كبيرين تابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) خلال يومين متتاليين، حيث يُقام نهائي كأس القارات FIFA قطر 2025 قبل 24 ساعة فقط من نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025 في تجسيد واضح لقدرة الدولة على استضافة عدة بطولات رياضية كبرى في آنٍ واحد.

ويجمع نهائي كأس القارات FIFA قطر 2025 بين بطل أوروبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل كوبا ليبرتادوريس نادي فلامنجو البرازيلي غدا السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي، حيث سيُحسم لقب أفضل نادٍ في العالم لعام 2025.

أول مشاركة لـ باريس سان جيرمان

ويشارك نادي باريس سان جيرمان للمرة الأولى في البطولة، بعد موسم أوروبي استثنائي تُوّج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي بنتيجة 5-0 على نادي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية. ويُشكّل هذا الإنجاز تتويجاً لموسم تاريخي قدّم خلاله الفريق الباريسي أداءً لافتاً وأسلوب لعب مميز.

ووصل الفريق الفرنسي إلى قطر، بتشكيلة تضم نخبة من أبرز نجومه، يتقدمهم الفائز بالكرة الذهبية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والنجم المغربي أشرف حكيمي. ومن المتوقع أن يستقطب الفريق الفرنسي آلاف المشجعين من داخل قطر وخارجها، في فرصة مثالية لدعم النادي في سعيه للتتويج بلقب أفضل نادٍ في العالم لعام 2025.

وكان نادي فلامنجو البرازيلي توج الأسبوع الماضي بلقبي ديربي الأمريكيتين FIFA قطر 2025 وكأس التحدي FIFA قطر 2025 عقب فوزه على نادي كروز آزول المكسيكي ونادي بيراميدز المصري على التوالي.

ويسعى بطل أمريكا الجنوبية الآن إلى إحراز لقب بطل القارات، في ختام المباريات الثلاث النهائية لمنافسات الأندية، التي تُقام في قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

ويُقام نهائي بطولة الأندية على استاد أحمد بن علي، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، والذي سبق له استضافة مباراتي ديربي الأمريكيتين وكأس التحدي FIFA قطر 2025 .