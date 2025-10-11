روسيا : خسائر أوكرانيا بلغت نحو 1440 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات المجموعات العسكرية الروسية بلغت نحو 1440 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق مياه البحر الأسود من الساعة 7:00 إلى 8:00 بتوقيت موسكو.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان : قواتنا استخدمت قنابل "فاب-3000" وصواريخ Х-39 لضرب نقاط الانتشار المؤقت ومراكز التحكم بالمسيّرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 218 طائرة مسيرة أوكرانية، إضافة إلى تدمير أربعة صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وتضمن البيان أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا، كما استهدفت قطارًا كان يُستخدم لنقل القوات الأوكرانية، ما يعكس توسع العمليات العسكرية على الأرض.

وأشارت وزارة الدفاع إلى استهداف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، خاصة منشآت الطاقة، مما ينبئ بـ"شتاء سيكون الأصعب على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022"، حسب تصريحات موسكو.