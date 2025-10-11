قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا : خسائر أوكرانيا بلغت نحو 1440 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية
ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين؟.. احرصا على هذا الأمر ولو مرة يوميا
لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟.. 5 أسباب عليك معرفتها
إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها
استعدادات منتخب مصر الثاني لودية البحرين.. ماذا يفعل حلمي طولان؟
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 11-10-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية
ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة الفجر عند استيقاظه للعمل قبل الشروق بدقائق؟
باريس تعيش أزمة سياسية.. روسيا تعلق على إعادة تعيين ليكورنو رئيسا لوزراء فرنسا
شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة
أخبار العالم

روسيا : خسائر أوكرانيا بلغت نحو 1440 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات المجموعات العسكرية الروسية بلغت نحو 1440 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق مياه البحر الأسود من الساعة 7:00 إلى 8:00 بتوقيت موسكو.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان : قواتنا استخدمت قنابل "فاب-3000" وصواريخ Х-39 لضرب نقاط الانتشار المؤقت ومراكز التحكم بالمسيّرات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية  أكثر من 218 طائرة مسيرة أوكرانية، إضافة إلى تدمير أربعة صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وتضمن البيان أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا، كما استهدفت قطارًا كان يُستخدم لنقل القوات الأوكرانية، ما يعكس توسع العمليات العسكرية على الأرض.

وأشارت وزارة الدفاع إلى استهداف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، خاصة منشآت الطاقة، مما ينبئ بـ"شتاء سيكون الأصعب على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022"، حسب تصريحات موسكو. 

اوكرانيا روسيا وزارة الدفاع الروسية مسيرات أوكرانية البحر الأسود

