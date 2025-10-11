قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "عيلي هزاف" المقامة على أراضي بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، وسط مخاوف من تسلل مسلحين إلى المنطقة.

أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال نفذت إقتحاما منذ قليل لقرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية وكذلك لمخيم بلاطة شرقي نابلس .

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أكد فيها أن العمل على إخراج الجثامين من تحت الأرض في غزة بدأ ؛ والأمر صعب جدا ، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ووقف الحرب  هي صفقة عظيمة لإسرائيل و للعرب و المسلمين و للعالم أجمع.

وبيّن الرئيس الأمريكي في تصريحات له انه سيذهب إلى إسرائيل وسيتحدث في الكنيست ، مؤكدا أن الرهائن  سيعودون يوم الاثنين وسيتم استعادة نحو 28 جثة.

وقال : الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب . وسأذهب إلى مصر أيضا.

واضاف الرئيس الأمريكي قائلا : ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك.

وختم  : هناك توافق بشأن المرحلة التالية من خطة غزة و وقعنا أهم اتفاق بشأن غزة يقضي بإعادة الرهائن.

