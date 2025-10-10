ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

أعلنت لجنة نوبل النرويجية فوز السياسية الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرًا لدورها في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية وجهودها لتحقيق انتقال سلمي من الحكم الديكتاتوري إلى الديمقراطية في فنزويلا.





وأشادت اللجنة بشجاعتها في مواجهة القمع ومواصلتها النضال رغم التهديدات والملاحقات.





ماتشادو، التي تقود حركة المعارضة في فنزويلا، نجحت في توحيد صفوف القوى السياسية والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة، مكرسة مبدأ “الاقتراع بدل الرصاص”.





وأكدت لجنة نوبل أن مسيرتها تجسد قيم السلام والحرية، وتمثل رمزًا عالميًا للأمل في مواجهة الاستبداد.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.