كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وظهرت هبة مجدي، مرتدية فستان كاجوال طويل باللون الأحمر، ونسقت معه جاكيت جينز باللون الأزرق الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هبة مجدي أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هبة مجدي في المكياج، على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الأحمر الناعم للشفاه.

ونعرض لكم صور الفنانة هبة مجدي