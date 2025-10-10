ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية.. صور

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ميرهان حسين



تألقت ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير بإطلالة كلاسيك راقية، حيث ارتدت بليزر طويل مع جيبة قصيرة للغاية باللون الأسود المطرز.

انتعلت ميرهان حسين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الزيتي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.



ومن الناحية الجمالية، بدت ميرهان حسين بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



