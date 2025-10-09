قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق
ترامب: السلام في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا.. وعدة دول ستقدم أموالا كثيرة لغزة
ترامب: سيكون هناك مراسم لتوقيع اتفاق غزة في مصر
غزة سيعاد إعمارها.. ترامب: ممتن لقادة مصر وقطر وتركيا على مساعدتهم للتوصل إلى اتفاق غزة
بيان ترحيب من برلمان الاتحاد من أجل المتوسط حول التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
اسماء محمد

يعد زيت السمسم من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية التى تحسن الصحة العامة للجسم.

ووفقا لموقع “medicinenet” نعرض لكم أهم 10 فوائد مثبتة علميًا لتناول زيت السمسم.


مضادات الأكسدة


يحتوي زيت السمسم على السيسامول والسيسامينول (اثنين من مضادات الأكسدة القوية)، وفيتامين E ، والفيتوستيرول.


تُقلل مضادات الأكسدة من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة وتراكم الجذور الحرة في الخلايا قد يؤدي إلى الالتهابات والأمراض، فهو يحتوي على الليجنين، وهو مركب يساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم والتقليل من الضرر الذي تسببه للخلايا.


جيد للقلب


يحتوي زيت السمسم على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وكلاهما من الدهون غير المشبعة المتعددةالتي تساعد على منع أمراض القلب وتطور اللويحات في الشرايين.
يخفض مستويات الدهون الثلاثية ويزيد مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة ( الكولسترول الجيد )، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

انسداد القلب.. 8 أعراض صامتة قد تُنذر بخطر قاتل


خفض ضغط الدم


تحتوي بذور السمسم على الزنك والحديد والمغنيسيوم التي قد تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين الدورة الدموية والتمثيل الغذائي وقد تساعد الدهون غير المشبعة، وفيتامين E، والسمسمول، والسيسامين على خفض ضغط الدم.


خصائص مضادة للالتهابات


يعمل السمسم على تقليل الالتهاب المزمن ومحاربة البكتيريا والفطريات المختلفة التي تؤثر على الجلد.
يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى السمنة وأمراض القلب وأمراض الكلى وتقليديا، يتم استخدام زيت السمسم في الطب التايواني لعلاج آلام المفاصل ، وآلام الأسنان، والجروح ، والخدوش ، وأعراض ما قبل الحيض وتشنجات .


يحسن صحة العظام ويعالج التهاب المفاصل


قد يُخفف زيت السمسم من الانزعاج والالتهاب المصاحب لالتهاب المفاصل فهو يحتوي على فيتامين ك الذي يُحسّن صحة العظام.


أفادت دراسات أُجريت على القوارض أن زيت السمسم عالج التهاب المفاصل بفعالية إلا أن تأثير هذا الزيت على التهاب المفاصل لم يُثبت بعد من خلال دراسات أُجريت على البشر.

المفاصل


ينظم سكر الدم


قد يلعب زيت السمسم دورًا مهمًا في ضبط سكر الدم على المدى الطويلالتنظيم، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري .
وجدت دراسة أجريت على 46 بالغًا مصابًا بمرض السكري أن تناول زيت السمسم لمدة 90 يومًا أدى إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام  والهيموجلوبين A1c  (مؤشر على تنظيم سكر الدم المزمن).


يعزز صحة الشعر


قد يساعد زيت السمسم في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي، وتحسين قوة الشعر ولمعانه، وتقليل تساقطه .
يمكن أن تساعد التأثيرات المضادة للبكتيريا لزيت السمسم في القضاء على مسببات الأمراض أو الأجسام الغريبة التي قد تهاجم فروة الرأس أو الشعر.


 تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب


يحتوي زيت السمسم على حمض أميني يسمى التيروزين والذي يرتبط بشكل مباشر بنشاط السيروتونين في الدماغ ويرتبط استهلاك زيت السمسم بتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

التوتر


يمنع أضرار أشعة الشمس


تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمسم قد تحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
يمكن لزيت السمسم مقاومة ما يصل إلى 30 بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية، في حين أن الزيوت الأخرى تقاوم ما يصل إلى 20 بالمائة فقط.


أشارت دراسة أجرتها جامعة ولاية كاليفورنيا عام 2018 إلى أن وضع زيت السمسم موضعيًا على الجلد قد يساعد في إنشاء طبقة واقية وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.


مساعدات في العناية بالبشرة


يحتوي زيت السمسم على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تساعد على تقليل التهابات الجلد وتلفه ويساعد على زيادة مرونة البشرة ونعومتها وتقليل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقليل ظهور بقع الشيخوخة والشيخوخة المبكرة وفي بعض الحالات، تم استخدام زيت السمسم لعلاج الأمراض الفطرية في الجلد.

زيت السمسم فوائد زيت السمسم فيتامين e تحسن الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

حالة الطقس

أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ترشيحاتنا

محمد صلاح

ياسمين عز لـ محمد صلاح: راموس بيغير منك.. وأنت ملح المنتخب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: نقدر دعم الرئيس ترامب لإحلال السلام

غزة

الخارجية: مصر قدمت 700 ألف طن مساعدات لغزة

بالصور

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن بسرعة.. خداع الجسم بالجاذبية يحفز حرق الدهون دون حمية أو رياضة شاقة

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن
نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد