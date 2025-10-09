من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

يعد زيت السمسم من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية التى تحسن الصحة العامة للجسم.

ووفقا لموقع “medicinenet” نعرض لكم أهم 10 فوائد مثبتة علميًا لتناول زيت السمسم.



مضادات الأكسدة



يحتوي زيت السمسم على السيسامول والسيسامينول (اثنين من مضادات الأكسدة القوية)، وفيتامين E ، والفيتوستيرول.



تُقلل مضادات الأكسدة من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة وتراكم الجذور الحرة في الخلايا قد يؤدي إلى الالتهابات والأمراض، فهو يحتوي على الليجنين، وهو مركب يساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم والتقليل من الضرر الذي تسببه للخلايا.



جيد للقلب



يحتوي زيت السمسم على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وكلاهما من الدهون غير المشبعة المتعددةالتي تساعد على منع أمراض القلب وتطور اللويحات في الشرايين.

يخفض مستويات الدهون الثلاثية ويزيد مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة ( الكولسترول الجيد )، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



خفض ضغط الدم



تحتوي بذور السمسم على الزنك والحديد والمغنيسيوم التي قد تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين الدورة الدموية والتمثيل الغذائي وقد تساعد الدهون غير المشبعة، وفيتامين E، والسمسمول، والسيسامين على خفض ضغط الدم.



خصائص مضادة للالتهابات



يعمل السمسم على تقليل الالتهاب المزمن ومحاربة البكتيريا والفطريات المختلفة التي تؤثر على الجلد.

يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى السمنة وأمراض القلب وأمراض الكلى وتقليديا، يتم استخدام زيت السمسم في الطب التايواني لعلاج آلام المفاصل ، وآلام الأسنان، والجروح ، والخدوش ، وأعراض ما قبل الحيض وتشنجات .



يحسن صحة العظام ويعالج التهاب المفاصل



قد يُخفف زيت السمسم من الانزعاج والالتهاب المصاحب لالتهاب المفاصل فهو يحتوي على فيتامين ك الذي يُحسّن صحة العظام.



أفادت دراسات أُجريت على القوارض أن زيت السمسم عالج التهاب المفاصل بفعالية إلا أن تأثير هذا الزيت على التهاب المفاصل لم يُثبت بعد من خلال دراسات أُجريت على البشر.



ينظم سكر الدم



قد يلعب زيت السمسم دورًا مهمًا في ضبط سكر الدم على المدى الطويلالتنظيم، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري .

وجدت دراسة أجريت على 46 بالغًا مصابًا بمرض السكري أن تناول زيت السمسم لمدة 90 يومًا أدى إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام والهيموجلوبين A1c (مؤشر على تنظيم سكر الدم المزمن).



يعزز صحة الشعر



قد يساعد زيت السمسم في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي، وتحسين قوة الشعر ولمعانه، وتقليل تساقطه .

يمكن أن تساعد التأثيرات المضادة للبكتيريا لزيت السمسم في القضاء على مسببات الأمراض أو الأجسام الغريبة التي قد تهاجم فروة الرأس أو الشعر.



تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب



يحتوي زيت السمسم على حمض أميني يسمى التيروزين والذي يرتبط بشكل مباشر بنشاط السيروتونين في الدماغ ويرتبط استهلاك زيت السمسم بتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.



يمنع أضرار أشعة الشمس



تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمسم قد تحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

يمكن لزيت السمسم مقاومة ما يصل إلى 30 بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية، في حين أن الزيوت الأخرى تقاوم ما يصل إلى 20 بالمائة فقط.



أشارت دراسة أجرتها جامعة ولاية كاليفورنيا عام 2018 إلى أن وضع زيت السمسم موضعيًا على الجلد قد يساعد في إنشاء طبقة واقية وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



مساعدات في العناية بالبشرة



يحتوي زيت السمسم على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تساعد على تقليل التهابات الجلد وتلفه ويساعد على زيادة مرونة البشرة ونعومتها وتقليل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقليل ظهور بقع الشيخوخة والشيخوخة المبكرة وفي بعض الحالات، تم استخدام زيت السمسم لعلاج الأمراض الفطرية في الجلد.