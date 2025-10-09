غير نزلات البرد .. اعرف أسباب السعال الكاملة

يعتقد السعال من الأعراض الشائعة التى تصيب عدد كبير من الأشخاص ولكى نتمكن من علاجها بشكل صحيح يجب معرفة السبب.



أسباب السعال



ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” تتضمن بعض الأسباب الشائعة للسعال ما يلي:

ارتجاع الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي

المواد المسببة للحساسية، مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة والعفن

الربو وحساسية الصدر



بعض الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وبخاخات الأنف

مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الرئة المزمنة الأخرى

العدوى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والسعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي

المهيجات مثل الدخان والغبار والروائح القوية

التنقيط الأنفي الخلفي

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا سرطانات الرئتين، وأمراض القلب، واضطرابات الحبال الصوتية. قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية تصوير الصدر بالأشعة السينية أو اختبارات وظائف الرئة للمساعدة في تشخيص سبب السعال.