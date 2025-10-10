لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة شيماء سيف ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وأطلت شيماء سيف ، مرتدية فستان بسيط من الستان باللون النبيتي، وجاء الفستان بتصميم ناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت شيماء سيف ، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف ، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون النبيتي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف