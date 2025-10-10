قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
آية التيجي

يعاني كثيرون من الشعور المستمر بالتعب والإرهاق رغم حصولهم على قسط كافٍ من النوم، ما يؤثر على التركيز والإنتاجية اليومية.

أعراض نقص الحديد في الجسم

وبينما تُعزى هذه الحالة أحيانًا إلى ضغوط العمل أو قلة الراحة، تشير الدراسات الحديثة إلى أن نقص الحديد في الجسم قد يكون السبب الخفي وراء هذا الشعور المزمن بالإجهاد، خاصة لدى النساء.

وفقًا لتقرير موقع onlymyhealth، فإن الحديد عنصر أساسي في إنتاج الطاقة ونقل الأكسجين داخل خلايا الجسم، وأي نقص في مستوياته يؤدي إلى هبوط في مستوى الهيموجلوبين، ما يجعل الخلايا تعاني من صعوبة في التنفس، ويظهر على شكل تعب عام وضعف مستمر في الأداء اليومي.

ويؤكد الأطباء أن نقص الحديد لا يسبب فقط التعب، بل تظهر معه أعراض أخرى تدل على الخلل في مستويات الأكسجين داخل الجسم، وتشمل:

ـ شحوب البشرة نتيجة انخفاض الهيموجلوبين.

ـ ضيق التنفس بسبب نقص الأكسجين في العضلات والأنسجة.

أعراض نقص الحديد في الجسم

ـ خفقان القلب نتيجة زيادة الجهد لتوزيع الدم.

ـ الدوخة والصداع بسبب قلة تدفق الأكسجين إلى المخ.

ـ أظافر هشة ولسان مؤلم أو ملتهب.

ـ الرغبة في تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج أو الطين (حالة تُعرف بـ “بيكا”).

ـ متلازمة تململ الساقين أثناء الراحة أو النوم.

أعراض نقص الحديد في الجسم

أفضل الأطعمة لعلاج نقص الحديد

ويمكن السيطرة على نقص الحديد من خلال تعديلات غذائية بسيطة، حيث ينقسم الحديد إلى نوعين رئيسيين:

ـ الحديد الهيمي (سهل الامتصاص):

يوجد في المنتجات الحيوانية، وهو الأكثر فاعلية في دعم مستويات الحديد:

اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والكبد.

الدواجن وخاصة الجزء الداكن من لحم الدجاج والديك الرومي.

الأسماك والمأكولات البحرية مثل التونة والمحار والسردين.

أعراض نقص الحديد في الجسم

ـ الحديد غير الهيمي (أقل امتصاصًا)

يوجد في الأطعمة النباتية، ويمكن تعزيز امتصاصه بفيتامين C:

البقوليات: العدس، الحمص، الفاصوليا.

الخضروات الورقية الداكنة: السبانخ، الكرنب، اللفت.

المكسرات والبذور: الكاجو، السمسم، بذور القرع.

الفواكه المجففة: المشمش، الزبيب، البرقوق.

الحبوب والأطعمة المدعمة بالحديد.

أعراض نقص الحديد في الجسم

نصائح غذائية لزيادة امتصاص الحديد

ـ أضيفي عصير الليمون إلى أطباق العدس لزيادة امتصاص الحديد.

ـ تناولي سلطة السبانخ مع الفلفل الحلو أو الحمضيات.

ـ استبدلي الحليب مع الحبوب بـ عصير البرتقال الغني بفيتامين C.

ـ اجمعي بين الفاصوليا السوداء والأرز مع صلصة الطماطم لتحسين الامتصاص.

ـ أضيفي كميات صغيرة من اللحم أو الدواجن للأطعمة النباتية لتعزيز فاعلية امتصاص الحديد، وهي ما تعرف بـ “عامل اللحوم”.

أعراض نقص الحديد في الجسم

أطعمة تقلل من امتصاص الحديد

لتجنب إعاقة امتصاص الحديد، يُفضل الابتعاد عن بعض الأطعمة أثناء الوجبات:

ـ الكالسيوم الموجود في الحليب والأجبان، لأنه يعيق امتصاص الحديد.

ـ الشاي والقهوة بسبب احتوائهما على التانينات والبوليفينولات.

ـ الحبوب الكاملة الغنية بحمض الفيتيك، لأنها تقلل من فاعلية امتصاص الحديد النباتي.

أعراض نقص الحديد في الجسم

ويُنصح بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بين هذه الأطعمة والمكملات أو الوجبات الغنية بالحديد.

وإذا كنت تعاني من إرهاق دائم أو ضعف في التركيز رغم النوم الكافي، فقد يكون الوقت مناسبًا لإجراء تحليل الحديد والهيموجلوبين، فالوقاية من فقر الدم تبدأ من نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الضرورية.

