بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

آية التيجي

تحلم كثير من النساء بالحصول على بشرة نضرة ومشرقة دون الحاجة إلى استخدام المستحضرات الكيميائية المكلفة أو غير الآمنة أحيانًا، لذلك تبقى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة الخيار الأكثر أمانًا وفعالية.

ويُعد الزبادي من أبرز المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في العناية بالبشرة بفضل خصائصه المرطبة والمغذية، وفقًا لما جاء في موقع Healthshot.

وإليكِ مجموعة من وصفات الزبادي لتفتيح البشرة بطريقة طبيعية تمنحكِ إشراقًا ولمعانًا صحيًا دون أي أضرار جانبية، وهي :

ـ الزبادي والعسل: تفتيح مع ترطيب عميق:

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة، بينما يعمل العسل على ترطيب الجلد ومنحه النعومة.

الطريقة: اخلطي ملعقة من الزبادي مع نصف ملعقة من العسل، وضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
الاستخدام المنتظم يمنحكِ نضارة ملحوظة وتفتيحًا طبيعيًا دون جفاف.

ـ الزبادي والكركم.. إشراقة فورية ولمعان طبيعي:

يُعرف الكركم باحتوائه على مضادات أكسدة قوية، وعند مزجه مع الزبادي يمنح البشرة توهجًا فوريًا ويقلل من التصبغات والبقع الداكنة.

الطريقة: امزجي نصف ملعقة من الكركم مع ملعقتين من الزبادي، ووزعي المزيج على الوجه لمدة 10 دقائق فقط قبل شطفه بالماء البارد.

ـ الزبادي ودقيق الأرز.. لتوحيد اللون وتنقية المسام:

يُعتبر دقيق الأرز من المكونات الفعالة في امتصاص الدهون الزائدة وتنعيم البشرة.

الطريقة: اخلطي ملعقة من الزبادي مع ملعقة من دقيق الأرز للحصول على قوام متجانس، ووزعي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.
كرّري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج مثالية.

ـ الزبادي وعصير الليمون.. تفتيح سريع وآمن:

إذا لم تكن بشرتك حساسة، يمكنكِ استخدام الزبادي مع الليمون لتفتيح البقع الداكنة.

الطريقة: اخلطي ملعقة من الزبادي مع بضع قطرات من عصير الليمون، وطبّقيها على الوجه لمدة 10 دقائق فقط مرة أسبوعيًا لتجنب التحسس.

ـ الزبادي وماء الورد.. روتين يومي لطيف:

تناسب هذه الوصفة جميع أنواع البشرة، خاصة البشرة الحساسة، فهي تمنحكِ ترطيبًا وانتعاشًا فوريًا.

الطريقة: امزجي ملعقة من الزبادي مع نصف ملعقة من ماء الورد، ووزّعي الخليط بقطنة على الوجه صباحًا ومساءً.
ستلاحظين توهجًا طبيعيًا ولمعانًا صحيًا دون الحاجة لأي مستحضرات تجميلية.

