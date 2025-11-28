وزير البترول يبحث مع مجلس المعادن الأسترالي التعاون في جهود التطوير واستكشاف المعادن النادرة

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ديفيد باركر المدير التنفيذي لمجلس المعادن الأسترالي (MCA)، لبحث فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأسترالية لقطاع التعدين المصري، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الاستثمارات وتطوير صناعة التعدين وفقاً للأساليب والممارسات التي تنتهجها الدول الرائدة تعدينياً .

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحديث النموذجين المالي والتنظيمي لقطاع التعدين، مشيراً إلى حرص مصر على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية لجذب الشركات العالمية، وخاصة في مجالات استكشاف المعادن الحيوية والنادرة، من خلال وضع استراتيجية وتطبيق محفزات استثمارية داعمة لخطة الدولة الطموحة في هذا القطاع.

اهتمام مجلس المعادن الاسترالي بالتعاون الفني مع الجانب المصري

من جانبه، ابدي ديفيد باركر اهتمام مجلس المعادن الاسترالي بالتعاون الفني مع الجانب المصري وتوظيف الخبرات والإمكانات في جهود التطوير ، مستعرضاً دور مجلس المعادن الأسترالي، الذي يعمل على دعم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بمجال التعدين وذلك لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب الدفع نحو اعتماد سياسات مناخية في مختلف مراحل الصناعات التعدينية تتوائم مع التوجهات العالمية لمواجهة التغير المناخي ، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع المعادن في استراليا والذي يعتمد على التصدير.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل الفني والمؤسسي بين الوزارة ومجلس المعادن الأسترالي، بما يمهد لتعزيز التعاون المستقبلي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، حيث اكد الجانبان على أهمية متابعة الحوار حول التحديات والفرص المتاحة في نشاط التعدين المصري، بما يدعم جهود الدولة في تطوير ه وتحويله إلى أحد الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية والنادرة.