صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المناطق بغلاف قطاع غزة.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وفي سياق متصل..أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، أن "غزة موطن لمليون طفل، ومع ذلك لا يوجد بها مكان آمن"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون.

وأكدت الأونروا عبر منصة إكس، أنها قدمت الدعم النفسي لأكثر من نصف مليون طفل في غزة عانوا من صدمات نفسية كبيرة، وشهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده.