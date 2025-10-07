الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، أن "غزة موطن لمليون طفل، ومع ذلك لا يوجد بها مكان آمن"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون.

وأكدت الأونروا عبر منصة إكس، أنها قدمت الدعم النفسي لأكثر من نصف مليون طفل في غزة عانوا من صدمات نفسية كبيرة، وشهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل الأطفال في غزة وهم نائمون أو يحتمون في المدارس، أو وهم يصطفون على طوابير الحصول على الماء، أو وهم يطلبون المساعدة الطبية.