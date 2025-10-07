قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا

هاجر رزق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: "يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا".

وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها، للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، منتصف ليل الأربعاء الماضي، بعدما فشل التصويت في مجلس الشيوخ على خطط التمويل الفيدرالي، عقب رفض الديمقراطيين والجمهوريين التراجع عن مواقفهم بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية.

وبحسب استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة واشنطن بوست، قال 47% من المشاركين إن ترامب والجمهوريين في الكونجرس المسؤولون بشكل رئيسي عن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، بينما ألقى 30% اللوم على الديمقراطيين بالكونجرس في الإغلاق.

