باحث سياسي: المجتمع الإسرائيلي لا يرغب في الحرب على غزة ويحمل نتنياهو مسئوليتها

أكد الدكتور مراد حرفوش، الباحث السياسى والخبير بالشان الإسرائيلى، أن المعارضة الإسرائيلية تحمل نتنياهو بانه يقود الحرب على غزة من أجل مصلحته، مشيرا إلى أن المواقف المتعصبة من قبل الوزراء الإسرائيليين يدل على أنهم لا يرغبون فى الوصول لوقف إطلاق النار.

وقال مراد حرفوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك استطلاع يتحدث بان 64% من المجتمع الإسرائيلى يقول يجب أن يتم إيقاف هذه الحرب، مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلى مهيأ أن تصل هذه المفاوضات لوقف إطلاق النار فى غزة وأن يكون هناك تبادل للأسرى.

وتابع الباحث السياسى والخبير بالشان الإسرائيلى، أن المجتمع الإسرائيلى لا يرغب في الحرب على غزة، مؤكدا أن هناك تداعيات داخلية لهذه الحرب، فهناك أوضاع اقتصادية سيئة بالمجتمع الإسرائيلى ومظاهرات، وصورة الإحتلال بدأت تهتز لدى الرأى العام الدولى.