مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، في مكالمة هاتفية اليوم، وفقًا لبيان صادر من الكرملين.

وأوضح بيان الكرملين أن بوتين ونتنياهو أعربا عن اهتمامهما بإيجاد حلول تفاوضية للوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا.

وشدد بيان للكرملين على أن بوتين أكد لنتنياهو موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي.

وأشاد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي، بالدور البارز الذي لعبه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في صياغة خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وقال دميترييف في منشور عبر منصة "أكس"، أمس الأحد أن ويتكوف كان القوة الدافعة الأساسية خلف خطة ترامب للسلام في غزة، معتبراً أنها وضعت بهدف تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأضاف أن وسائل إعلام أمريكية بارزة، وعلى رأسها صحيفة نيويورك تايمز، حاولت تقويض جهوده عبر تشويه سمعته والتشكيك في مصداقية العملية.