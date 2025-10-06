ترامب يصعّد حربه التجارية بفرض رسوم 25% على الشاحنات المستوردة

صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من حربه التجارية التي يشنها بعد أن أعلن أن جميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025.



وكتب ترامب، في منشور على منصته الإجتماعية “تروث سوشيال”، : " ابتداءً من الأول من نوفمبر 2025، ستخضع جميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى لرسوم جمركية بنسبة 25%. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".



يأتي هذا الإعلان بعد أن أشار ترامب الشهر الماضي إلى أن واردات الشاحنات الثقيلة ستخضع لرسوم جمركية جديدة اعتبارًا من الأول من أكتوبر.