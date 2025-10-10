شراكة جديدة لتمكين فتيات الريف .. تفاصيل

في إطار التزامهما بتطوير التعليم وتمكين المجتمعات، تم توقيع اتفاقية تعاون من نهضة مصر تهدف إلى تمكين الفتيات في الريف من خلال تحسين مهاراتهن الأساسية والرقمية.

تركز الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين مهارات القراءة والحساب للفتيات من 9 إلى 12 عامًا، تعزيز الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة الجمعيات المحلية لضمان استدامة الأثر.

تعمل المؤسسة المتخصصة في تنمية الكوادر التعليمية على تطبيق نموذج المدرسة المجتمعية، مؤكدة على أهمية التعليم العاطفي والاجتماعي بجانب الأكاديمي.

من جهتها، أكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس الادارة ، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء القدرات وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المهارات الأساسية للفتيات هو مفتاح التحول المجتمعي والمشاركة الفعالة في التنمية.

بدورها، أعربت كرستين صفوت، المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات المشاركة ، عن أهمية التعاون الاستراتيجي لتحقيق التعليم كحق أساسي وأداة لكسر دائرة الفقر. وأضافت أن البرنامج يركز على تعزيز مهارات الفتيات الريفيات وتأهيل الجمعيات المحلية لضمان استدامة الأثر. تشمل الخطة تنفيذ 30 جلسة تعليمية وتقييمات لقياس الأثر قبل وبعد التدخل.

يأتي هذا التعاون كجزء من جهود أوسع لتطوير التعليم وتمكين الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.