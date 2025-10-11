شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط شهيد ومصابون جرّاء غارات الاحتلال على بلدة مصيلح جنوبي لبنان.

ونفذت قوات الإحتلال غارة جوية على منطقة المصيلح جنوبي لبنان.

وبدوره قال جيش الاحتلال : هاجمنا بنى تحية لحزب الله تستخدم لتخزين أدوات هندسية لترميم البنى التحتية للحزب في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق سُمِع، دويّ انفجار مصدره منطقة سقي التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وحسب المعلومات الأولية فإن الدوي ناجم عن انفجار بطارية ليثيوم داخل إحدى بُور الحديد، ما أدّى إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وتم إسعاف الجرحى ونقلهما إلى أحد مستشفيات طرابلس لتلقّي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وظروف حصوله.