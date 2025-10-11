قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان
أحمد جمال يكشف عن استعدادات حفل زفافه ومشاريعه الغنائية المقبلة
دعاء الصباح للبركة.. أفضل كلمات عن النبي تقولها مع بداية اليوم
صندوق التعليم: برنامج مجاني لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي في 3 أشهر
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025
قادر على ضرب أمريكا.. كوريا الشمالية تستعرض أحدث الصواريخ الباليستية
بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور
ميسرة: تعرضت لأزمة صحية خطيرة بسبب عملية تجميل فاشلة..ماذا حدث؟
اليونيسف يعلن مقتـ.ل وإصابة أكثر من 64 ألف طفل في غزة
فضل الجلوس بعد صلاة الفجر.. أفضل أوقات اليوم تجلب لك البركة
ترامب يخطط لاجتماع دولي رفيع المستوى في القاهرة لبحث مستقبل غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

شهيد ومصابون جراء الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط شهيد ومصابون جرّاء غارات الاحتلال على بلدة مصيلح جنوبي لبنان.

ونفذت قوات الإحتلال غارة جوية  على منطقة المصيلح جنوبي لبنان.

وبدوره قال جيش الاحتلال :  هاجمنا بنى تحية لحزب الله تستخدم لتخزين أدوات هندسية لترميم البنى التحتية للحزب في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق سُمِع، دويّ انفجار مصدره منطقة سقي التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وحسب المعلومات الأولية فإن الدوي ناجم عن انفجار بطارية ليثيوم داخل إحدى بُور الحديد، ما أدّى إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وتم إسعاف الجرحى ونقلهما إلى أحد مستشفيات طرابلس لتلقّي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث وظروف حصوله.

لبنان جنوب لبنان غارة إسرائيلية حزب الله

