اشتراطات قانونية لضمان سلامة العقارات وحمايتها من المخاطر
بعد خفض الفائدة.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-10-2025
هل الإرهاق الشديد بسبب العمل مبرر للصلاة جالسا؟.. أمين الفتوى يجيب
خطبة الجمعة مكتوبة اليوم.. تعرف على موضوعها
أسطول الصمود يكسر حصار غزة.. سفينة مارينيت تقترب من القطاع
ثورة رقمية في ألبانيا.. تعيين أول وزير افتراضي بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان ويحلق على مستوى منخفض شرا
بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها
سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025
الفريق مجدي شعراوي: ما حدث في حرب أكتوبر ملحمة سيذكرها التاريخ العسكري بكل فخر
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
توك شو

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان، ويحلق على مستوى منخفض شرقا.

وفي وقت سابق استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية كانت تسير على طريق الجرمق – الخردلي في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث بجروح، بحسب ما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب.

الشهيدان يعملان في مؤسسة "جهاد البناء" التابعة لحزب الله


أوضح سنجاب أن الضحيتين هما مهندسان يعملان في مؤسسة "جهاد البناء"، وهي جهة خدماتية تُعنى بإعادة إعمار المنازل المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وتتبع حزب الله اللبناني.

تغيّر لافت في نمط الاستهداف الإسرائيلي، أكد المراسل أن الهجوم يشكل تطورًا جديدًا في سياسة الاستهداف الإسرائيلية، حيث لم تعد تفرّق بين الأهداف العسكرية والمدنية، بل امتدت إلى كوادر فنية تعمل في مجال إعادة الإعمار، ما يشير إلى تصعيد خطير في طبيعة الهجمات.

هوية الشهيدين: مصطفى وأحمد، تم التأكد من هوية الشهيدين، وهما المهندسان مصطفى وأحمد، المعروفان في جنوب لبنان بجهودهما الميدانية في مسح الأضرار وتخطيط مشاريع إعادة الإعمار بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير.


 

