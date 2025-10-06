جيش الاحتلال: استهدفنا عنصرا بارزا بمنظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال، استهداف عنصرا بارزا بمنظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله جنوبي لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أبلغت عن قيام قوة إسرائيلية بإلقاء قنابل يدوية قرب عناصرها في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، رغم إبلاغها المسبق للجيش الإسرائيلي بتحركاتها.

وأكد المتحدث أن هذا الاعتداء "يعكس استخفافاً بأمن قوات حفظ السلام، وبالاستقرار الذي تعمل من أجله في جنوب لبنان"، مشدداً على خطورة الحادث.