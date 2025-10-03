قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يحذر: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل يهدد الأمن الإقليمي

جوتيريش
جوتيريش
قسم الخارجي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أبلغت عن قيام قوة إسرائيلية بإلقاء قنابل يدوية قرب عناصرها في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، رغم إبلاغها المسبق للجيش الإسرائيلي بتحركاتها.

وأكد المتحدث أن هذا الاعتداء "يعكس استخفافاً بأمن قوات حفظ السلام، وبالاستقرار الذي تعمل من أجله في جنوب لبنان"، مشدداً على خطورة الحادث.

وفي بيان منفصل، أوضحت اليونيفيل أنّ الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب جنودها الذين كانوا يعملون إلى جانب الجيش اللبناني لحماية مدنيين أثناء إزالة الركام الناجم عن الدمار في مارون الراس. وذكرت أنّ الحادث وقع قرابة الساعة 11:30 صباحاً، حيث سمع عناصرها دوي انفجار قرب حفّارة على بُعد 500 متر، ثم رُصدت طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة انفجرت على مسافة لا تتجاوز 40 متراً من مجموعة من جنود حفظ السلام، قبل أن تتكرر الحادثة بعد عشرين دقيقة فوق مجموعة أخرى على بُعد 20 متراً فقط.

وأضافت البعثة أنّه "رغم خطورة الموقف، لم تقع إصابات، واستُكملت الأعمال لاحقاً"، لكنها شددت على أنّ أي اعتداء على قوات حفظ السلام أو محاولات لعرقلة مهامها يُعد "انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن 1701"، ويُظهر استخفافاً بسلامة جنودها والجيش اللبناني على حد سواء.

ودعت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي إلى وقف فوري لأي هجمات ضد قواتها أو بالقرب منها، وضد المدنيين والجيش اللبناني، مؤكدة ضرورة السماح لها بممارسة مهامها من دون أي عرقلة.

جوتيريش اعتداء إسرائيل على اليونيفيل اليونيفيل قنابل يدوية الجيش اللبناني طائرة مسيّرة إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

ترشيحاتنا

الديون

من يسدد الأقساط بعد وفاة صاحبها؟.. أمين الإفتاء: الدين لا ينقطع إلا بالقضاء

فعاليات أمسية مصر

فعاليات أمسية مصر.. نائب رئيس جامعة الأزهر: بلدنا سيظل أنموذجا فريدا في التعايش والمحبة

الدكتور يسري جبر

الحكمة من قول الصحابي: «فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله»؟ عالم أزهري يجيب

بالصور

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد