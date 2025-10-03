جوتيريش يحذر: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل يهدد الأمن الإقليمي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أبلغت عن قيام قوة إسرائيلية بإلقاء قنابل يدوية قرب عناصرها في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، رغم إبلاغها المسبق للجيش الإسرائيلي بتحركاتها.

وأكد المتحدث أن هذا الاعتداء "يعكس استخفافاً بأمن قوات حفظ السلام، وبالاستقرار الذي تعمل من أجله في جنوب لبنان"، مشدداً على خطورة الحادث.

وفي بيان منفصل، أوضحت اليونيفيل أنّ الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب جنودها الذين كانوا يعملون إلى جانب الجيش اللبناني لحماية مدنيين أثناء إزالة الركام الناجم عن الدمار في مارون الراس. وذكرت أنّ الحادث وقع قرابة الساعة 11:30 صباحاً، حيث سمع عناصرها دوي انفجار قرب حفّارة على بُعد 500 متر، ثم رُصدت طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة انفجرت على مسافة لا تتجاوز 40 متراً من مجموعة من جنود حفظ السلام، قبل أن تتكرر الحادثة بعد عشرين دقيقة فوق مجموعة أخرى على بُعد 20 متراً فقط.

وأضافت البعثة أنّه "رغم خطورة الموقف، لم تقع إصابات، واستُكملت الأعمال لاحقاً"، لكنها شددت على أنّ أي اعتداء على قوات حفظ السلام أو محاولات لعرقلة مهامها يُعد "انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن 1701"، ويُظهر استخفافاً بسلامة جنودها والجيش اللبناني على حد سواء.

ودعت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي إلى وقف فوري لأي هجمات ضد قواتها أو بالقرب منها، وضد المدنيين والجيش اللبناني، مؤكدة ضرورة السماح لها بممارسة مهامها من دون أي عرقلة.