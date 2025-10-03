الري السودانية تطالب المواطنين على ضفاف النيل اتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الجمعة بيانا طالبت فيه المواطنين القاطنين على ضفاف النيل بإجراء ما يلزم حماية أرواحهم وممتلكاتهم.

يأتي هذا التحذير في ظل الفيضانات التي تضرب السودان بسبب ارتفاع إيراد النيل وفتح بوابات سد النهضة بشكل مفاجئ.

وقالت الري السودانية في بيان: "تنويه لجميع المواطنين على ضفاف النيل، الإدارة العامة لشئون مياه النيل تنوه المواطنين على ضفاف النيل بالآتي:

إنحسار متسارع للمناسيب في قطاع الروصيرص – الخرطوم.

استمرار إرتفاع المناسيب في القطاع الخرطوم – كجبار.

على جميع المواطنين على ضفاف النيل إجراء ما يلزم لحماية ممتلكاتهم و أرواحهم.

وأضافت الوزارة أن الإيراد عند الحدود كالآتي:

•النيل الأزرق: 472 ، النيل الأبيض: 235، العطبرة: 72

وأوضحت أن تصريف السدود:

• سد الروصيرص : 319، سد سنار: 249: سد جبل الأولياء: 144، سد القربة: 57، سد مروي: 736

محطات و ولايات و أنهر بلغت منسوب الفيضان:

• محطات : الخرطوم - شندي (الفيضان غمر المقاس) - جبل أولياء

• ولايات: الخرطوم –نهر النيل - النيل الأبيض

• النيل الأبيض (الجبلين-الخرطوم) – النيل (الخرطوم - كجبار)