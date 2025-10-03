قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
أخبار العالم

وزير العدل المغربي: أخطأنا ومستعدون لإصلاح ما يمكن إنقاذه

القسم الخارجي

أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن الحوار حول القضايا الوطنية لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات الدستورية، مشدداً على أن النقاش يجب أن يكون شاملاً ومنظماً بعيداً عن الانتقائية.

وأوضح وهبي أن الحكومة منفتحة على الحوار وتؤمن بضرورته، قائلاً: "نحن متفقون على مبدأ الحوار، ولا خلاف حول الأشكال أو المسارات، لكن يجب أن يتم في إطار المؤسسات".

وأشار وزير العدل المغربي إلى أن المدرسة والمجتمع المدني يمثلان فضاءً أساسياً للنقاش، مضيفاً أن بعض الأسئلة التي خرجت من الشارع، مثل الصحة والتعليم، أصبحت مطروحة بجدية على طاولة الحكومة.

كما شدد على أن الحوار يجب أن يستمر عبر قنوات متعددة للوصول إلى توافق مشترك، لافتاً إلى أن عنصر الزمن مهم في صياغة التصورات وتنفيذها على أرض الواقع.

وحول مسؤولية الحكومة، قال وهبي: "نحن نتحمل المسؤولية في نهاية المطاف وسنصلح ما يمكن إصلاحه، وتلبية مطالب الشباب والقاصرين جزء من التزامنا الوطني".

وأكد أن هذه المرحلة ليست مناسبة للمزايدات السياسية، بل للاستماع إلى الشباب والرد على تساؤلاتهم بجدية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفضاء الرقمي غير مضبوط ويشهد انزلاقات تستوجب معالجة حكومية منظمة.

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي القنوات الدستورية مطالب الشباب احتجاجات المغرب مظاهرات جيل زد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

