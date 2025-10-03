ترامب يتوعد حماس .. ويعلن الموعد النهائي للرد على خطة السلام

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أن حركة حماس تشكل تهديدًا إقليميًا مستمرًا، وأنه منح قادتها فرصة أخيرة للقبول بالخطة الأمريكية للسلام أو الانسحاب من مواقعهم، محذّرًا من عواقب شديدة في حال الرفض.

وقال الرئيس الأمريكي إن المتبقين من عناصر حماس محاصرون وستُلاحقهم القوات إذا لم يستسلموا، مؤكدا أن على الحركة أن ترد على العرض بحلول مساء الأحد الساعة السادسة بتوقيت واشنطن وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.

وأوضح أن الصفقة المقترحة تتضمن بنودًا تهدف إلى إنقاذ أرواح من سيقبلون بها، مع منح ضمانات مشروطة للباقين في حال انسحابهم أو قبولهم الشروط، لكنه شدد على أن الوقت المضروب ضيق ولا يترك مجالًا كبيرًا للتفاوض.

واستخدم ترامب لغة حادة حين قال إن رفض الصفقة سيعرّض قادة وعناصر حماس لمطاردة وعقاب لم يسبق له مثيل، مما يشير إلى تأييد أمريكي واضح لأي إجراءات إسرائيلية تقررها في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق.