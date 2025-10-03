ترشح حاخام يهودي للبرلمان السوري لأول مرة منذ 60 عاما

أعلن الحاخام السوري–الأمريكي هنري يوسف حمرة، ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليصبح أول يهودي يترشح لهذا المنصب منذ عام 1967.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في سوريا يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، في أول استحقاق تشريعي بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ووفق النظام الانتخابي الجديد، سيتم اختيار جزء من أعضاء المجلس عبر هيئات ناخبة، بينما يعين الرئيس أحمد الشرع ثلث المقاعد.

وأشارت السلطات السورية إلى تأجيل العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة بسبب الأوضاع الأمنية.

ويعود تاريخ الوجود اليهودي في سوريا إلى أكثر من ألفي عام، حيث تركزت الجاليات اليهودية في دمشق وحلب والقامشلي.

غير أن عدد اليهود المتبقين في البلاد لا يتجاوز اليوم ستة أو سبعة أشخاص، معظمهم من كبار السن ويقطنون في حي الأمين بدمشق القديمة، بعد أن كان تعدادهم يقارب خمسة آلاف قبل عقود.

وبعد انهيار النظام السابق أواخر 2024، بدأ بعض اليهود السوريين في الخارج بالعودة تدريجيًا إلى زيارة دمشق، وسُجلت زيارات رمزية لحاخامات لأول مرة منذ عقود.