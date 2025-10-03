مأساة بغزة.. الصحة العالمية تعلن وفاة رضيع قبل نقله للعلاج و3 أطفال في حالة حرجة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيودروس أدهانوم جرباسوس، اليوم الجمعة، إن المنظمة نقلت ثلاثة أطفال حديثي الولادة في حالة حرجة من مستشفى الحلو في مدينة غزة إلى مستشفى الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية المنقذة للحياة التي لم يعد من الممكن تقديمها في الحلو، بما في ذلك طفل رضيع كان يتلقى علاج الأوكسجين الحرج.

وأضاف أدهانوم، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "توفي طفل رابع كان من المقرر نقله صباح اليوم قبل وصول البعثة".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن مستشفى الأقصى نفسه يعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية، مع فرار المزيد من الشمال إلى الجنوب.

وجدد دعوة الصحة العالمية إلى حماية الرعاية الصحية وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى داخل غزة وعبرها، وحث جميع الأطراف على تحقيق السلام الآن!".