الجيش اللبناني بجنوب الليطاني: لن نسمح بمزيد من الانتهاكات

تفقد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عدداً من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، حيث اطلع ميدانياً على سير العمل وحسن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش الرامية إلى تعزيز الانتشار العسكري في المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وخلال زيارته، عقد العماد هيكل اجتماعاً مع أركان قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات بمدينة صور، استمع خلاله إلى إيجاز مفصل حول الوضع العملاني والتحديات الميدانية، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، والانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية والقرارات الدولية، إلى جانب بقاء أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال.

وأكد قائد الجيش، أمام الضباط والعسكريين، أن المؤسسة العسكرية تحقق إنجازات مهمة بفضل تضحيات وجهود عناصرها، مشدداً على أن وحدة الشعب اللبناني حول الجيش تعكس ثقة راسخة بالدور الوطني الذي يضطلع به، بعيداً عن أي افتراءات أو حملات مشككة.

وقال العماد هيكل مخاطباً العسكريين: "أقدّر تفانيكم وإخلاصكم للجيش والوطن، لقد أثبتم أنكم أهل للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم، وأنكم نلتم ثقة الدول الشقيقة والصديقة. علينا الاستمرار في بذل الجهود والتضحيات لإتمام واجبنا، فالمرحلة المقبلة ستؤكد مجدداً أن الجيش يمتلك قوة الحق، وهو الحامي الأول للمصلحة الوطنية".