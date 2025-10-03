قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
أخبار العالم

الجيش اللبناني بجنوب الليطاني: لن نسمح بمزيد من الانتهاكات

قسم الخارجي

تفقد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عدداً من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، حيث اطلع ميدانياً على سير العمل وحسن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش الرامية إلى تعزيز الانتشار العسكري في المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وخلال زيارته، عقد العماد هيكل اجتماعاً مع أركان قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات بمدينة صور، استمع خلاله إلى إيجاز مفصل حول الوضع العملاني والتحديات الميدانية، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، والانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية والقرارات الدولية، إلى جانب بقاء أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال.

وأكد قائد الجيش، أمام الضباط والعسكريين، أن المؤسسة العسكرية تحقق إنجازات مهمة بفضل تضحيات وجهود عناصرها، مشدداً على أن وحدة الشعب اللبناني حول الجيش تعكس ثقة راسخة بالدور الوطني الذي يضطلع به، بعيداً عن أي افتراءات أو حملات مشككة.

وقال العماد هيكل مخاطباً العسكريين: "أقدّر تفانيكم وإخلاصكم للجيش والوطن، لقد أثبتم أنكم أهل للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم، وأنكم نلتم ثقة الدول الشقيقة والصديقة. علينا الاستمرار في بذل الجهود والتضحيات لإتمام واجبنا، فالمرحلة المقبلة ستؤكد مجدداً أن الجيش يمتلك قوة الحق، وهو الحامي الأول للمصلحة الوطنية".

الجيش اللبناني قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل جنوب الليطاني اليونيفيل

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

متهم

القصة الكاملة لسيدة تتهم زوجها بالتعدي على طفلها في كفر شبين بالقليوبية

محافظ سوهاج

سوهاج ترفع حالة الاستعداد تحسبًا لارتفاع منسوب النيل.. وتحركات ميدانية لمتابعة الموقف

جانب من الاعلان

مشروع القرى الآمنة غذائيا يطرح برنامجا تدريبيا وفرص لدعم الأفكار الزراعية بالفرافرة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

