إسرائيل تعلق بتهكم على مشروع نقل العاصمة الإيرانية

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن دراسة نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس": "النظام الإيراني هو من يحتاج إلى التغيير، لا العاصمة"، في إشارة ساخرة إلى أن أزمة إيران أعمق من مجرد موقع إداري.

وكان الرئيس الإيراني أعلن، خلال اجتماع رسمي مع عدد من المحافظين يوم الخميس، أن العاصمة طهران باتت عاجزة عن الاستمرار في أداء دورها كمركز سياسي وإداري للدولة بسبب الأزمات المتراكمة التي تعصف بها، مشدداً على أن نقل العاصمة لم يعد خياراً إدارياً بل ضرورة استراتيجية.

وأوضح بزشكيان أن المدينة، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، تواجه أزمات متفاقمة مثل الاكتظاظ السكاني، أزمة السكن، غلاء المعيشة، نقص المياه، هبوط الأرض، إضافة إلى التلوث البيئي الشديد، مما جعل نوعية الحياة فيها تتراجع بشكل ملحوظ.

وأضاف: "لم يعد الأمر مجرد مقترح نظري، بل أصبح ضرورة وطنية لمستقبل إيران"، على حد تعبيره.

ووفقا لمصادر إيرانية، يدرس فريق بزشكيان نقل المقرات الحكومية إلى مدينة ساحلية تقع على الخليج في جنوب أو جنوب شرق البلاد، مع ترجيحات بأن محافظتي هرمزجان أو سيستان وبلوشستان هما الأكثر ترشيحاً لاستضافة العاصمة الجديدة نظراً لموقعهما الجغرافي الاستراتيجي ووفرة الأراضي القابلة للتخطيط العمراني.