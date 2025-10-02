استشهاد مهندسين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية كانت تسير على طريق الجرمق – الخردلي في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث بجروح، بحسب ما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب.

الشهيدان يعملان في مؤسسة "جهاد البناء" التابعة لحزب الله

أوضح سنجاب أن الضحيتين هما مهندسان يعملان في مؤسسة "جهاد البناء"، وهي جهة خدماتية تُعنى بإعادة إعمار المنازل المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وتتبع حزب الله اللبناني.

تغيّر لافت في نمط الاستهداف الإسرائيلي

أكد المراسل أن الهجوم يشكل تطورًا جديدًا في سياسة الاستهداف الإسرائيلية، حيث لم تعد تفرّق بين الأهداف العسكرية والمدنية، بل امتدت إلى كوادر فنية تعمل في مجال إعادة الإعمار، ما يشير إلى تصعيد خطير في طبيعة الهجمات.

هوية الشهيدين: مصطفى وأحمد

تم التأكد من هوية الشهيدين، وهما المهندسان مصطفى وأحمد، المعروفان في جنوب لبنان بجهودهما الميدانية في مسح الأضرار وتخطيط مشاريع إعادة الإعمار بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير.