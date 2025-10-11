قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
محمود أبو الدهب يهاجم المنتقدين ويشيد بـ حسام حسن وسوروب.. ماذا قال؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025
هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي فى دوري أبطال أفريقيا
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين.. وتصنيف الجامعة من أفضل الـ 1200 عالميا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف.

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع إلي شكواهم
حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، علي التواصل المباشر مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، والعمل على الاستجابه لها وحلها قدر الإمكان ووفق المتاح من الإمكانات والقانون ، مشيرا إلى أن اللقاءات الميدانية والتعامل عن قرب  تعزز من جسور الثقة بين التنفيذيين والمواطنين وتسهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات والمرافق
جاء ذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمربن عبد العزيز بمدينة بني سويف،ولقائه عدد من المواطنين،من مختلف الفئات العمرية"شباب ومُسنين رجال ونساء  وبعض ذوي الهمم"،وعرضوا عليه مجموعة من المطالب والمشكلات، تنوعت ما بين مطالب شخصية تتعلق بإنهاء بعض الإجراءات الحكومية، وأخرى مرتبطة بالخدمات والمرافق العامة، ومقترحات لتحسين مستوى الخدمات ببعض المناطق.

جامعة بنى سويف من أفضل 1200 جامعة عالميا والعاشر محليا بتصنيف التايمز
قال الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تواصل مسيرتها نحو التميز في التصنيفات الدولية، وقد حصلت هذا العام على المركز العاشر محلياُ، وعلى المستوى 1001 – 1200 عالمياً، فى تصنيف Times Higher.

وأشار الدكتور طارق على، إلى ان الجامعة تتميز بوجود نسبة كبيرة من الأبحاث المنشورة بالتعاون مع عدد من الباحثين الدوليين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذا التميز يأتى كناتج عن المجهود المتواصل من الباحثين في النشر الدولي للأبحاث في المجلات الدولية المفهرسة ونسبة الاستشهادات النوعية المرتفعة.

وأضاف رئيس الجامعة ان تصنيف Times Higher Education يعتمد على خمسة معاييررئيسية لتقييم الجامعات. تشمل هذه المؤشرات: التدريس، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والتعاون مع الصناعة، والواجهة الدولية للجامعة.

تقديم 3900 خدمة مجانية خلال قافلة طبية لأهالي قرية شاويش ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية شاويش التابعة لمركز "إهناسيا" على مدار يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7تخصصات (الباطنة – الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة - أسنان)

بني سويف محافظة بني سويف كحافظ بني سويف

