قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بـ الواسطى بني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أصيب 5 أشخاص في حادث مشاجرة بقرية النواميس بمركز الواسطى ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث مشاجرة بقرية النواميس بمركز الواسطى .

وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.


حيث دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف ليتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الواسطى التخصصى وضمت قائمة المصابين كل من عبد القادر محمد عبد عبد النعيم ' 55 سنة ' مصاب بجروح وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وعبد المحسن عبد الحفيظ حميده ' 53 سنة ' مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد صابر محمد ' 18 سنة ' مصاب بجرح قطع باليد اليسرى ووجيه محمد عبد النعيم ' 55 سنة ' مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وعادل احمد حامد ' 55 سنة ' مصاب بجروح وكدمات متفرقه بالجسم .

فيما تباشر الجهات الأمنية والمختص تحقيقاتها للوقوف حول ملابسات الحادث .

بني سويف النواميس الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

وكيل صحة كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ يشارك في انتخابات نقابة الأطباء | صور

جانب من الفعاليات

"مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد

محافظ المنيا خلال الجوله

مجلس الوزراء: المنيا تمثل 50% من إجمالي المستهدفين بالمرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد