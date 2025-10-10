إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بـ الواسطى بني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث مشاجرة بقرية النواميس بمركز الواسطى ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث مشاجرة بقرية النواميس بمركز الواسطى .

وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



حيث دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف ليتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الواسطى التخصصى وضمت قائمة المصابين كل من عبد القادر محمد عبد عبد النعيم ' 55 سنة ' مصاب بجروح وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وعبد المحسن عبد الحفيظ حميده ' 53 سنة ' مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد صابر محمد ' 18 سنة ' مصاب بجرح قطع باليد اليسرى ووجيه محمد عبد النعيم ' 55 سنة ' مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وعادل احمد حامد ' 55 سنة ' مصاب بجروح وكدمات متفرقه بالجسم .

فيما تباشر الجهات الأمنية والمختص تحقيقاتها للوقوف حول ملابسات الحادث .